Сотрудниц спортивной школы в Химках наградили к 8 Марта

Накануне празднования 8 Марта в спортшколе «Виктория» в Химках торжественно наградили специалистов, которые воспитывают молодое поколение и участвуют в патриотической деятельности. Им вручили благодарственные письма и цветы.

Наградил женщин муниципальный депутат Николай Томашов. Он поздравил сотрудниц и поблагодарил их за участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов специальной военной операции и семей защитников.

«Сегодня мы чествуем замечательных женщин, которые не только трудятся на благо развития спорта в Химках, но и принимают активное участие в помощи военнослужащим. Их забота и доброта вдохновляют. Спасибо вам за ваш труд, вашу силу и ваше большое сердце!» — подчеркнул народный избранник.

Как отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов, воспитанники школы «Виктория» проходят физическую и спортивную подготовку по различным направлениям: волейбол, греко-римская борьба, рукопашный бой, художественная гимнастика, бальные танцы, самбо, бокс, мини-футбол, шахматы и другие.

Муниципальный депутат Инна Монастырская напомнила, что накануне празднования 8 Марта в Химках началась акция «Цветы мамам Героев». Организаторы мероприятия, участники проекта «Женское движение» партии «Единая Россия», поздравляют мам защитников, дарят им цветы, благодарят за стойкость и силу духа.