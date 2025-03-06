Сотрудниц Ассоциации председателей МКД поздравили с 8 Марта в Мытищах

Традиционно накануне Международного женского дня администрация Мытищ поздравляет представительниц территориальных общественных самоуправлений и Ассоциации председателей многоквартирных домов. Глава города Юлия Купецкая сказала женщинам теплые слова, также им вручили цветы.

Вклад жительниц Мытищ во все сферы жизни муниципалитета вызывает восхищение. Они умеют совмещать роли любящей жены, заботливой матери и ответственного работника, создают уют в своих домах и дворах. Именно им горожане благодарны за красивые клумбы и уютные подъезды.

Представительниц территориальных общественных самоуправлений и Ассоциации председателей многоквартирных домов на праздничной встрече не только поздравили, но и обсудили их идеи и инициативы, касающиеся благоустройства и капитального ремонта домов. Глава города Юлия Купецкая поблагодарила женщин за их работу и вклад в развитие Мытищ.