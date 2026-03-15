Сотрудников ЖКХ поздравили с профессиональным праздником в Химках
Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника жилищно-коммунального хозяйства, прошло в колледже «Подмосковье». Работников отрасли поздравили депутаты и представители администрации.
Сфера охватывает множество направлений — от благоустройства дворов до контроля за инженерными системами и сохранностью жилого фонда. Именно от этих специалистов зависит комфорт и безопасность жителей города ежедневно.
На встрече сотрудникам вручили благодарственные письма и цветы за добросовестный труд и высокий профессионализм. В торжественной обстановке звучали слова признательности за нелегкую работу, которая крайне важна для каждого дома и двора.
В мероприятии приняли участие депутаты округа, которые подчеркнули значимость труда работников жилищно-коммунального хозяйства и поблагодарили их за вклад в развитие городской инфраструктуры.