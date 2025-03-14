Сотрудников ЖКХ поздравили с профессиональным праздником в Балашихе

14 марта в Балашихе прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Сотрудники сферы ЖКХ собрались в здании городской администрации, чтобы принять поздравления от представителей власти и коллег.

Заместитель главы администрации Балашихи Татьяна Калашникова поздравила присутствующих с профессиональным праздником. Она подчеркнула важность труда работников ЖКХ, отмечая, что благодаря их усилиям в домах есть свет, вода, газ, а также обеспечивается чистота в подъездах и на улицах.

«Вы выполняете огромный труд 24 часа в сутки, семь дней в неделю», — отметила Татьяна Калашникова. Она также обратилась к руководителям предприятий ЖКХ с просьбой беречь своих сотрудников и заботиться о них.

«У каждого из вас есть сильная команда, которую нужно поддерживать. Желаю вам здоровья — и вам, и вашим близким, профессиональных успехов — нам всегда есть куда расти», — добавила Калашникова.

В завершение мероприятия лучшим работникам сферы были вручены благодарственные письма и почетные грамоты.