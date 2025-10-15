Сотрудников ЖКХ наградили к 100-летию города Озеры в Коломне

В 2025 году в Озерах отмечают вековой юбилей и продолжают чествовать жителей города, которые много лет трудятся на благо родного края. В честь этой даты глава Коломны Александр Гречищев и депутат Московской областной думы Игорь Исаев вручили работникам сферы жилищно-коммунального хозяйства почетные грамоты и юбилейные медали.

Благодаря неустанному труду коллективов предприятий «Тепло Коломны», «Спецавтохозяйство» и работникам ремонтно-эксплуатационных участков дома горожан становятся уютнее, улицы чище, а жизнь комфортнее.

«Все мы уже привыкли, чтобы в наших домах было светло, тепло, чтобы была холодная, горячая вода, чтобы, выходя из своей квартиры, мы попадали в чистые, а еще лучше отремонтированные подъезды. Спасибо вам большое за вашу непростую работу. Уверен, что и в дальнейшем мы будем работать единой командой. И только вместе мы можем добиваться высоких и положительных результатов», — обратился к виновникам торжества Александр

Гречищев.

За последние годы в Озерах была проделана масштабная работа по обновлению и ремонту теплосетей, модернизации оборудования котельных. Большую роль в преобразовании всей системы теплоснабжения в городе сыграло предприятие «Тепло Коломны».