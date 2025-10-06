Сотрудников Воскресенского колледжа наградили к 10-летию учебного заведения

Во Дворце культуры «Цементник» провели торжественное мероприятие, посвященное 10-летию Воскресенского колледжа и 85-летию системы среднего профессионального образования России. Лучших сотрудников учебного заведения наградили за добросовестный труд и вклад в подготовку квалифицированных кадров.

Им вручили почетные грамоты и благодарности от Министерства образования Московской области, главы городского округа Воскресенск и от лица директора колледжа. Преподавателя Юлию Скудареву удостоили звания «Почетный работник сферы образования Российской Федерации».

«Мы не просто учебное заведение, мы — кузница кадров и надежный партнер для многих предприятий и организаций Воскресенска. Наша задача — давать качественное образование, отвечать требованиям рынка труда и растить патриотов своей страны», — подчеркнула директор Воскресенского колледжа Алла Лунина.

Также перед собравшимися преподавателями, сотрудниками колледжа, выпускниками, ветеранами и почетными гостями выступила первый заместитель главы городского округа Воскресенск Елена Овсянкина.

«Воскресенский колледж — это гордость нашего округа. Ваши выпускники востребованы на предприятиях, а педагогический коллектив вкладывает душу в каждого студента», — сказала она.

Успешные выпускники колледжа, начальник управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Воскресенск Михаил Бахтов и директор МКУ «МФЦ городского округа Воскресенск» Эльвира Нигматулина, поделились своими воспоминаниями о студенческих годах.

Отдельное внимание на мероприятии уделили ветеранам педагогического труда. Студенты вручили им красные розы. Не забывают в учебном заведении о героях прошлого и настоящего. Среди них — участники специальной военной операции, студенты колледжа Илья Слинкин и Олег Ивашкин.

Колледж выражает благодарность своим социальным партнерам, которые помогают готовить высококвалифицированные кадры: ООО «Цементум», филиалу «Воскресенские Минеральные Удобрения» АО «ОХК „Уралхим“», Торгово-промышленной палате Московской области и ООО «Международная компания промышленного оборудования» и многим другим.

Для собравшихся на сцене ДК «Цементник» выступили народные коллективы и ансамбли, известные песенные исполнители.