Сотрудников военного комиссариата наградили в Подольске

В Подольске 8 апреля, в День сотрудников военных комиссариатов, чествовали десятерых человек. Заместитель главы округа Евгений Градсков вручил медали и благодарственные письма от лица главы муниципалитета.

«На сегодняшний день круг выполняемых вами обязанностей настолько велик, что даже тяжело их перечислить все. Это подготовка призыва, это ведение учета и, конечно, решение многих и многих социальных задач военных и их семей», — отметил Евгений Градсков.

Среди награжденных — Василий Петровский, помощник начальника отделения по воинскому учету в военном комиссариате Подольска. Он работает в военкомате 14 лет, и отбирает ребят для подготовки по военно-учетной специальности в вуз № 837 — водитель транспортных средств категории С. Ему вручили медаль «За безупречную службу» первой степени. Сам Петровский отслужил 28 лет в Вооруженных Силах Российской Федерации.

«Сам я политработник, заместитель по воспитательной работе полка, соответственно, крайняя должность. И после этого приехал сюда оформлять пенсию и так получилось, что познакомился с начальником отделения. Он мне предложил эту должность, старшего помощника начальника первого отделения. Я на это согласился», — рассказал Василий Петровский.

Также сотрудникам вручили благодарственные письма от Московской областной думы за добросовестный труд.