Сотрудников военкоматов поздравили в Можайске

В Можайском и Рузском округах 8 апреля поздравили сотрудников военных комиссариатов с профессиональным праздником. В этом году службе исполнилось 108 лет.

В кабинетах военных комиссариатов в этот день сохранилась рабочая обстановка, но к ней добавилось праздничное настроение. Сотрудников и ветеранов службы поздравили представители местной власти.

К коллективу обратилась заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова. Она отметила значимость работы специалистов и подчеркнула высокий уровень ответственности.

«Сегодня мы говорим спасибо людям, за плечами которых огромный опыт и колоссальная ответственность. Низкий вам поклон за верность долгу», — сказала она во время вручения наград.

Председатель Совета депутатов Василий Овчинников также поблагодарил сотрудников комиссариата за слаженную работу. Он отметил, что депутаты всегда ценили профессионализм коллектива, особенно в условиях новых вызовов.

С поздравлением выступил военный комиссар городов Можайск и Руза Руслан Меладзе. Он подчеркнул, что коллектив остается сплоченной командой.

«Поздравляю вас со 108-й годовщиной со дня образования военных комиссариатов. Мы работаем плечом к плечу и поддерживаем друг друга. Желаю вам и вашим семьям здоровья, уверенности в завтрашнем дне и простого человеческого счастья», — сказал он.

В этот день слова благодарности звучали и в адрес ветеранов службы, которые внесли вклад в развитие военных комиссариатов и продолжают оставаться частью профессионального сообщества.