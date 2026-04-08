Сотрудников военкомата наградили в Богородском округе

В Ногинске прошли торжества по случаю 108-летия со дня создания военного комиссариата. В событии приняли участие представители власти, военные, ветераны и молодежь.

Дата связана с декретом, который в 1918 году утвердил Совет народных комиссаров. Документ закрепил создание системы комиссариатов по военным делам на разных уровнях.

Сегодня военный комиссариат работает не только с жителями Богородского округа. Сотрудники также взаимодействуют с населением Черноголовки и Электростали. В их задачи входит призыв граждан на службу, формирование мобилизационного резерва и поддержка военнослужащих и их семей.

На встрече присутствовали действующие военнослужащие, ветераны, юнармейцы и будущие призывники. Среди гостей были заместитель главы округа Сергей Пастухов, заместитель председателя Совета депутатов Павел Ермилов, депутат Ольга Попова и благочинный Богородского округа протоиерей Марк Ермолаев.

Ольга Попова обратилась к участникам с поздравлением.

«Более века служба Родине начинается здесь. В нынешних условиях важно не только готовить будущих защитников, но и поддерживать семьи военнослужащих и ветеранов. Спасибо за вашу работу», — сказала она.

Военный комиссар Михаил Борисов выступил с докладом о текущих задачах. Он отметил вклад сотрудников и поблагодарил всех, кто оказывает помощь комиссариату.

В ходе встречи отличившимся сотрудникам вручили грамоты и благодарственные письма. Творческие коллективы округа подготовили концертную программу.