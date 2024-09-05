Сотрудников ветслужбы в Дмитрове наградили к профессиональному празднику

Сотрудники ветеринарной службы в Дмитрове отметили профессиональный праздник. Специалисты обеспечивают охрану здоровья животных и контролирют качество продукции животноводческого происхождения, правила их переработки и хранения.

Предки отмечали на Руси день Флора и Лавра — покровителей домашнего скота 31 августа. Поэтому в 2014 году эта дата получила статус профессионального государственного праздника.

Более 60 человек трудятся в Дмитровской ветеринарной станции. Предприятие является одним из лучших в Подмосковье благодаря сплоченному коллективу квалифицированных специалистов.

Недавно они отметили профессиональный праздник. На торжественное мероприятие приехали заместитель главы Дмитровского городского округа Оксана Котова, представители «Территориального ветеринарного управления № 2» и директор «Мосагрофуд-Д» Ильнур Бахитов. Они отметили лучших сотрудников станции — ветеринарных врачей, фельдшеров и санитаров. Оксана Котова вручила восьми специалистам благодарственные письма от имени главы округа Ильи Поночевного.

«Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — Днем ветеринарного работника! Ваша профессия по праву считается одной из самых гуманных и нужных людям. Значение и важность вашего каждодневного труда невозможно переоценить. Заботясь о здоровье животных и качестве продукции животноводства в сельском хозяйстве, вы помогаете и каждому из нас быть здоровыми. Желаю всем работникам ветеринарной службы успешной, плодотворной работы на благо людей», — сказала заместитель главы Оксана Котова.

Лучшие сотрудники получили медали от Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области, а также почетные грамоты от «Территориального ветеринарного управления № 2».

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