Сотрудников учреждений здравоохранения поздравили с Днем медика в Подольске

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов поздравил медицинских работников с приближающимся профессиональным праздником, подчеркнув их ежедневный вклад в охрану здоровья населения. Он также отметил заслуги медиков муниципальными наградами.

Награды от Совета депутатов Подольска и Московской областной думы вручили председатель совета Алексей Никулин, его заместитель и руководитель фракции «Единая Россия» в горсовете Любовь Ушанева, а также депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Десять специалистов стали лауреатами премии имени Николая Маштакова — выдающегося хирурга и одного из основателей современной хирургической службы Подольска. Его имя олицетворяет высокий профессионализм, самоотверженность и безграничную преданность делу спасения жизней.