Сотрудников учреждений здравоохранения поздравили с Днем медика в Подольске
Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов поздравил медицинских работников с приближающимся профессиональным праздником, подчеркнув их ежедневный вклад в охрану здоровья населения. Он также отметил заслуги медиков муниципальными наградами.
Награды от Совета депутатов Подольска и Московской областной думы вручили председатель совета Алексей Никулин, его заместитель и руководитель фракции «Единая Россия» в горсовете Любовь Ушанева, а также депутат Мособлдумы Павел Максимович.
Десять специалистов стали лауреатами премии имени Николая Маштакова — выдающегося хирурга и одного из основателей современной хирургической службы Подольска. Его имя олицетворяет высокий профессионализм, самоотверженность и безграничную преданность делу спасения жизней.
В этом году награды в номинациях «Лучший наставник», «За верность профессии», «Земский лекарь», «Успешный взлет» и «Результат» получили медицинские сестры, фельдшер, терапевт, травматолог-ортопед, акушер-гинеколог и другие специалисты, чей труд вызывает глубокое уважение.
Студенты-медики преподнесли цветы ветеранам отрасли в знак признательности. Эта акция стала символом прочной связи поколений и преемственности, укрепляющей систему здравоохранения.
«Рад возможности от лица всего Подольска сказать искреннее спасибо нашим медикам за бессонные дежурства, за терпение и стойкость, за человечность и верность клятве. За то, что они ежедневно без лишних слов совершают настоящий подвиг: помогают, спасают, лечат. Пожелал крепкого здоровья, больше спокойных дней, радости и тепла!» — сказал Артамонов.