Сотрудников учреждений культуры наградили в День поселка в Смирновке

Поселку Смирновка под Солнечногорском исполнилось 58 лет. Праздничную программу посетили около 300 человек.

На праздничном мероприятии вручили благодарственные письма. Сотрудников учреждений культуры поселка наградили от лица главы городского округа Солнечногорск Константина Михалькова за добросовестный труд и высокий профессионализм.

«В этом году поселок Смирновка богат на юбилейные даты: 40 лет исполнилось со дня открытия местной амбулатории, 50 лет — с открытия детского сада. Мы благодарны жителям, которые привносили и продолжают вносить вклад в развитие поселка, а также проработавшие здесь более 40 лет. Спасибо за ваш профессионализм и преданность родному округу», — отметила исполняющая обязанности заместителя главы городского округа Солнечногорск Майя Морева.

Для гостей организовали мастер-классы, конкурсы с ростовыми куклами и активности для детей, концертную программу с участием приглашенных артистов и ансамбля «Сударушка».

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