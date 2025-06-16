Сотрудников Свердловской поликлиники поздравили с Днем медработника в Лосино-Петровском

В преддверии Дня медицинского работника сотрудники Свердловской поликлиники получили поздравления и благодарности. В рамках партийного проекта «Здоровое будущее» куратор Валентина Тропанец вместе с представителями «Биокомбинатовской ЦКС» посетили Свердловскую поликлинику ГБУЗ МО «Щелковская больница», чтобы выразить признательность медицинским специалистам.

Врачи, медсестры, фельдшеры, лаборанты и другие сотрудники здравоохранения ежедневно трудятся на благо здоровья жителей, проявляя высокий профессионализм, оперативность и искреннюю заботу о пациентах.

В знак благодарности им были вручены почётные грамоты от главы городского округа Лосино-Петровский Сергея Джеглава.

«Ваш вклад в благополучие общества неоценим. Мы выражаем вам глубокую благодарность за ваш труд, преданность и милосердие. Пусть ваша работа приносит вам удовлетворение и признание, а ваши пациенты всегда будут благодарны за вашу заботу и внимание», — подчеркнула Валентина Тропанец.

Поздравления в честь Дня медицинского работника стали возможностью еще раз подчеркнуть важность их вклада в развитие здравоохранения региона. Проект «Здоровое будущее» и «Биокомбинатовская ЦКС» гордятся тем, что могут поддержать тех, кто посвятил себя заботе о здоровье людей.