Сотрудников скорой помощи в Лосино-Петровском наградили к профессиональному празднику

Заместитель главы Лосино-Петровского Валентина Тропанец и заместитель главы Щелкова Дмитрий Толмачев поблагодарили работников подстанции скорой помощи за труд и преданность делу. Они отметили, что медики работают в условиях повышенной нагрузки и почти каждый день сталкиваются со сложными вызовами.

Сотрудники администраций Лосино-Петровского и Щелкова вручили специалистам почетные грамоты за вклад в систему здравоохранения Московской области.

Мероприятие прошло в теплой и дружественной атмосфере, подчеркнув важность взаимодействия между муниципальными властями и медицинским сообществом.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что больницы Подмосковья оснастят 32 рентген-аппаратами С-дуга в 2025 году. По его словам, оборудование позволяет проводить сложные операции под рентген-контролем, давая врачу возможность наблюдать за процессом в режиме реального времени с разных ракурсов.