Сотрудников скорой помощи в Балашихе поздравили с профессиональным праздником

В День работника скорой медицинской помощи член фракции «Единая Россия» в городском округе Балашиха Ульяна Кондрякова посетила центральный филиал Железнодорожной подстанции скорой медицинской помощи. Во время визита она поздравила сотрудников с их профессиональным праздником в рамках партпроекта «Здоровое будущее».

Заведующая Железнодорожной подстанцией скорой медицинской помощи Татьяна Голтва рассказала, что сегодня в Балашихе функционируют 19 бригад скорой помощи, в которых работают около 150 специалистов. Недавно в микрорайоне Саввино была открыта четвертая подстанция, что значительно расширило возможности службы.

«Развитие службы скорой помощи в Балашихе — приоритетная задача, учитывая рост населения и возрастание потребности в оперативной медицинской поддержке. Мы гордимся своей работой и стремимся помогать каждому жителю», — подчеркнула Татьяна Голтва.

В завершение встречи Ульяна Кондрякова пожелала сотрудникам здоровья, успехов и благополучия, отметив, что поддержка медицинских работников остается одним из главных направлений деятельности партии «Единая Россия».