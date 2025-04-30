Сотрудников скорой помощи поздравили с профессиональным праздником в Дмитрове

Глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин провел встречу с коллективом местной подстанции скорой помощи. На нем благодарственные письма вручили выдающимся сотрудникам.

Поводом для встречи стал День работников скорой помощи. Иван Курданин наградил фельдшеров Артем Абдалова, Марию Котынову, Александра Колупаева, Галину Якунину, медсестру-анестезиста Оксану Плотникову, водителей Сергея Зелова, Кирилла Зубкова, Дмитрия Севостьянова.

«Ваш труд требует не только мастерства и безупречных знаний, но и чуткости, самоотдачи. От всей души желаю всем вам крепкого здоровья, стойкости, душевного тепла и, конечно же, искренних слов благодарности от ваших пациентов», — отметил Иван Курданин.

Поздравили профессионалов также представители местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Ряховский, Николай Миньков и Александр Лощилов. Кроме того, они подарили коллективу Дмитровской подстанции холодильник. Его установят в зоне отдыха.