Сотрудников скорой помощи Химок поздравили с профессиональным праздником

День работника скорой медицинской помощи в 2025 году отметили 28 апреля. Председатель Совета медсестер Химок и муниципальный депутат Надежда Смирнова поздравила с праздником всех причастных.

Помимо теплых поздравлений, Надежда Смирнова передала сотрудникам химкинской скорой помощи подарки от местного депутатского корпуса: сладости и сертификат на получение полноростового тренажера сердечно-легочной реанимации.

«Сотрудники „скорой“ — настоящие герои. Они первыми прибывают к пострадавшему, оказывая необходимую помощь. Их труд очень тяжёлый и требует высокого профессионализма, милосердия, чуткости и самоотверженности. Хотелось бы поздравить всех медиков за преданность делу и готовность в любое время суток оказать квалифицированную помощь», — отметила председатель Совета медсестер Химок, муниципальный депутат, депутат Надежда Смирнова.

Отметим, что в Московской области большое внимание уделяют поддержке учреждений здравоохранения. Например, в прошлом году в Химкинскую клиническую больницу передали 108 единиц медоборудования и два автомобиля скорой помощи.