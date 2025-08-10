Сотрудников сферы строительства наградили в Подольске
Торжественное мероприятие ко Дню строителя прошло в Подольске. На нем чествовали выдающихся представителей профессии.
Поздравил представителей комитета по строительству и градостроительного управления первый заместитель главы городского округа Подольск Владимир Кравцов.
«То, чем вы занимаетесь, — это одно из самых важных направлений. Вы вместе с нами созидаете будущее каждый день», — сказал Владимир Кравцов.
Почетную грамоту вручили заместителю начальника производственного отдела «Градостроительного управления» Петру Машкину. Он курирует строительство пристройки на 200 мест к школе № 29 имени Петра Забродина. Готовность объекта составляет уже 40%.
Медалью «За безупречную службу» третьей степени наградили Юлию Рубцову. Она занимается переселением жильцов из аварийного жилья. Так, сейчас идет активная работа по строительству новостройки в Южном поселке, где аварийными признали 30 домов.