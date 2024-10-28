Лучших сотрудников Росгвардии наградили в Солнечногорске

Личный состав и ветеранов Солнечногорского отдела Росгвардии поздравили с Днем вневедомственной охраны. Им вручили благодарственные письма от имени главы муниципалитета Константина Михалькова за неоценимый вклад службы в обеспечение безопасности и высокий профессионализм сотрудников.

Заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков обсудил с сотрудниками ряд вопросов, касающихся их работы и организации бытовых условий, а также пожелал им спокойной службы, мирного неба над головой, здоровья им и их семьям.

В Солнечногорском отделе вневедомственной охраны трудится коллектив из 51 человека и 20 работников гражданского персонала. Эти специалисты ежедневно участвуют в обеспечении правопорядка и безопасности примерно 700 жилых домов и свыше 400 различных объектов, включая школы, детские сады, предприятия, магазины и заводы.