Лучших сотрудников Росгвардии наградили в Солнечногорске

Личный состав и ветеранов Солнечногорского отдела Росгвардии поздравили с Днем вневедомственной охраны. Им вручили благодарственные письма от имени главы муниципалитета Константина Михалькова за неоценимый вклад службы в обеспечение безопасности и высокий профессионализм сотрудников.
Заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков обсудил с сотрудникамиряд вопросов, касающихся их работы и организации бытовых условий, а также пожелал им спокойной службы, мирного неба над головой, здоровья им и их семьям.
В Солнечногорском отделе вневедомственной охраны трудится коллектив из 51 человека и 20 работников гражданского персонала. Эти специалисты ежедневно участвуют в обеспечении правопорядка и безопасности примерно 700 жилых домов и свыше 400 различных объектов, включая школы, детские сады, предприятия, магазины и заводы.
День вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации ежегодно отмечают в России 29 октября. Праздник берет свое начало с 29 октября 1952 года, когда Совет министров СССР принял постановление «Об использовании в промышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства работников, высвобождающихся из охраны, и мерах по улучшению дела организации охраны хозяйственных объектов министерств и ведомств».