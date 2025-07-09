Сотрудников предприятия в Наро-Фоминске наградили ко Дню семьи, любви и верности

Сотрудники компании «Арнест Упаковочные Решения» отметили День семьи, любви и верности. Для работников организовали мастер-классы, поставили канатный парк и провели пенную вечеринку. Лучшим вручили благодарственные письма за многолетний труд.

Завод «Арнест» — пример современного бизнеса, когда предприятие заботится о сотрудниках и поощряет семейные ценности. «Арнест» — первый в России производитель алюминиевых банок и крышек. Здесь сложились трудовые династии, для которых работа — часть жизни.

Администрация Наро-Фоминского округа поддержала инициативу, и от имени главы Романа Шамнэ лучшим сотрудникам вручили благодарственные письма за многолетний труд и верность семейным традициям.