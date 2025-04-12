Сотрудников предприятий поздравили с Днем космонавтики в Химках

Поздравить сотрудников профильных предприятий пришли глава городского округа Химки Елена Землякова, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Денис Кравченко, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина и председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский.

«История Химок неразрывно связана с освоением космоса. Здесь расположены известные на всю страну предприятия ракетно-космической промышленности, которые дали импульс к развитию города. Желаю трудовым коллективам всех градообразующих предприятий Химок выдающихся открытий и покорения новых вершин!» — отметила Елена Землякова.

Отметим, что именно сотрудники НПО «Энергомаш» занимались выпуском двигателей, которые позволили совершить стране достижения в космонавтике. А специалисты НПО имени Лавочкина разработали космические станции, установившие мировые рекорды в исследовании космоса.

«Ваш труд очень важен для всех нас — для страны, для мировой космонавтики. Мы обязательно будем вам помогать с позиции законодателей в парламенте, постоянно совершенствую и улучшая, делая более комфортным наше федеральное законодательство», — сказал Денис Кравченко.