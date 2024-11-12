Лучших сотрудников полиции наградили в Солнечногорске

День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации отпраздновали в Солнечногорске. На торжественном мероприятии полицейским вручили почетные грамоты и благодарности, а также озвучили приказы о присвоении званий.

Глава округа Константин Михальков и начальник ОМВД полковник полиции Алексей Хорьков поздравили сотрудников с праздником, подчеркнув сложность и опасность их работы. На мероприятии также присутствовали руководство и личный состав ОМВД, председатель Совета депутатов Мария Веремеенко и члены Общественного совета при ОМВД.

«Вы выбрали одну из самых сложных, опасных и почетных профессий. От имени всех жителей округа хочу сказать „спасибо“ за вашу ежедневную работу, благодаря которой наше государство становится сильнее, а мы можем чувствовать себя в безопасности. Особую благодарность хочу выразить ветеранам службы, которые своим примером служат ориентиром для молодых сотрудников внутренних дел», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.