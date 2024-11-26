Сотрудников подмосковных заводов стало на 5% больше за год

Количество сотрудников на промышленных предприятиях Подмосковья превысило 505 тысяч. Наибольший рост числа специалистов отметили в секторе производства машин и оборудования.

Как рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья, глава Мининвеста Екатерина Зиновьева, такие показатели подтверждают активное развитие промышленности.

«По итогам сентября 2024 года общая численность сотрудников на промпредприятиях Подмосковья составляет более 505 тысяч человек. По сравнению с годом ранее рост составил 4,8%, что подтверждает активное развитие промышленности региона», — сказала Екатерина Зиновьева.

Она добавила, что в сфере производства машин и оборудования количество сотрудников увеличилось на 17%. Показатель в области обработки древесины составил 15%, а в секторе компьютерной техники и оптических изделий — 9%.

В регионе также работает программа «Кадры для импортозамещения», по которой компании сотрудничают с образовательными учреждениями. Таким образом предприятия уже заключили около 120 соглашений на подготовку специалистов.