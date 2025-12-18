Сотрудников подмосковных ИТ-компаний пригласили на вебинары «цифровых атташе»

Наро-Фоминский техникум
Фото: Наро-Фоминский техникум/Медиасток.рф

Сотрудников подмосковных ИТ-компаний пригласили на вебинары «цифровых атташе». Подача заявок доступна до 29 декабря.

«Цифровой атташе» — государственный гражданский служащий и штатный сотрудник Торгового представительства России в иностранном государстве. Он выстраивает коммуникации между российскими ИТ-организациями и контрагентами, включая госструктуры. Результат его работы — оказание поддержки российских экспортеров в сфере ПО, радиоэлектроники в странах пребывания.

Программа мероприятий предполагает проведение совещаний в гибридном формате. Их цель — обучение на должности «цифровых атташе» и поддержка ИТ-компаний в расширении на зарубежных территориях.

Онлайн-встречи с организациями будут проводиться два раза в неделю — в понедельник и пятницу с 14:00 до 15:00.

Подробная информация доступна на официальном сайте проектного офиса.

