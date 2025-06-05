Сотрудников пансионата в Черноголовке поздравили с профессиональным праздником

Вице-премьер и зампред правительства России по социальной политике Татьяна Голикова и вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева побывали в пансионате «Ногинский» в Черноголовке. Они поздравили сотрудников центра с наступающим профессиональным праздником. Об этом сообщили в подмосковном Минсоцразвития.

«Это невероятные люди, которые отдают себя тем, кто приходит к ним со своими сложными жизненными ситуациями, и остается вместе. Я искренне хочу поблагодарить всех социальных работников страны за этот труд», — сказала Татьяна Голикова.

В ведомстве уточнили, что в пансионате проживают 45 пожилых людей и инвалидов. С ними работают 35 специалистов. Среди них соцработники, медсестры, психологи, организаторы и специалисты ЛФК. Многие из тех, кто получает там помощь и проходит реабилитацию, поделились своими историями, отметив заслуги сотрудников центра.

«У нас в регионе более 14 тысяч социальных работников. Наша главная задача — поддержать всех тех, кто работает в отрасли социальной защиты не только со взрослыми, но и с детьми», — добавила Людмила Болатаева.

Подмосковье обеспечивает им дополнительные выплаты, компенсирует аренду жилья и многое другое.

В Минсоцразвития региона отметили, что сам пансионат в этом году стал самым безопасным и безвредным местом работы. Всего в Московской области 36 таких центров. В них проживают семь тысяч человек.