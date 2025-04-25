Сотрудников органов местного самоуправления наградили в Дмитрове

Праздник ко Дню местного самоуправления организовали в детской школе искусств в Дмитрове. На нем наградили представителей сферы.

На мероприятие пригласили представителей служб и подразделений администрации Дмитровского муниципального округа, депутатов, старост населенных пунктов и ветеранов муниципальной службы.

«Служить стране и людям — ради этого мы и трудимся. Каждый из вас вносит вклад в общее дело, а ветераны, стоявшие у истоков, передают бесценный опыт и являются нашими наставниками», — отметил глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Благодарственные письма и почетные грамоты в этот день получили лучшие сотрудники и старосты. В том числе их наградили от губернатора Московской области Андрея Воробьева и Министерства территориальной политики региона.

Также их поздравили депутаты Московской областной думы Марина Шевченко и Александр Орлов. Еще одним подарком стали выступления от местных творческих коллективов.