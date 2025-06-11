Сотрудников онкоцентра поздравили с профессиональным праздником в Балашихе

В преддверии Дня медицинского работника в Московском областном онкологическом диспансере в Балашихе состоялось торжественное мероприятие, посвященное этого празднику. Медиков поздравили начальник управления организации онкологической помощи Минздрава Подмосковья Иван Кокоткин, представители администрации городского округа и депутаты Балашихи.

За выдающийся профессионализм и преданность делу 30 сотрудников диспансера получили награды различного уровня. Главный врач учреждения Владимир Асташов открыл встречу, рассказав о достижениях коллектива.

Сегодня в диспансере трудятся 215 врачей и более 350 специалистов среднего медицинского звена, включая пятеро докторов медицинских наук, 25 кандидатов наук, четверо заслуженных врача России и шестеро заслуженных работников здравоохранения Московской области.

В 2024 году медики провели свыше девяти тысяч операций, обслужили около 100 тысяч пациентов в консультативно-диагностическом центре, обеспечили химиотерапию для 6,5 тысячи человек и лучевую терапию для более чем двух тысяч жителей.

Ключевым событием стало включение центра амбулаторной онкологической помощи Балашихинской больницы в структуру диспансера — пилотный проект, инициированный зампредом правительства Московской области и министром здравоохранения Михаилом Забелиным. До конца года планируется интегрировать еще четыре таких центра. Кроме того, 11 июня, в День памяти святителя Луки (Войно-Ясенецкого), диспансер подал заявку в Минздрав на переименование в Онкологический клинический центр высоких медицинских технологий имени Войно-Ясенецкого.

«Святитель Лука — выдающийся хирург и духовный лидер, и это имя станет символом нашего стремления к высоким стандартам», — подчеркнул Асташов.

От имени главы администрации Балашихи Сергея Юрова коллектив поздравила его заместитель Лилия Татевосян. Она отметила вклад диспансера в подготовку новых специалистов и выразила уверенность, что учреждение заслуженно становится флагманом онкологической службы не только Подмосковья, но и всей России. Депутат Совета депутатов Светлана Тананова присоединилась к поздравлениям, назвав труд медиков ежедневным подвигом.

Диспансер активно поддерживает гуманитарные инициативы, помогая бойцам на передовой и обеспечивая лечение семьям участников СВО. Два врача учреждения ежедневно спасают жизни в зоне спецоперации. Основанный в 1945 году, онкодиспансер в Балашихе превратился в ведущий центр борьбы с онкологией, сочетая передовые технологии и человеческое тепло в своей миссии.