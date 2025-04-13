Сотрудников НПО «Энергомаш» поздравили с Днем космонавтики в Химках

Поздравление с Днем космонавтики организовали для сотрудников научно-производственного объединения «Энергомаш» в Химках. На проходной им вручали цветы и подарки.

Праздничную встречу для сотрудников предприятия провели председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, активисты «Молодой Гвардии» и муниципальные депутаты Ирина Спирина, Александр Васильев, Алексей Федоров и Руслан Шаипов.

«12 апреля — день, когда мы вновь ощущаем гордость за великие достижения нашей страны в освоении космического пространства. Сегодня мы вспоминаем тех, кто стоял у истоков этой грандиозной эпохи, и выражаем благодарность тем, кто продолжает развивать ракетостроение и космонавтику, прокладывая путь в будущее», — отметил Сергей Малиновский.

Сегодня «Энергомаш» является одним из мировых лидеров по разработке и производству жидкостных ракетных двигателей для космических ракет-носителей. На предприятии трудятся более трех тысяч человек.

«Именно на „Энергомаше“ создали двигатель для ракеты-носителя „Восток-1“. Сегодня Химки остаются центром космической промышленности, обеспечивающим успешные запуски, такие как „Ангара-А5“», — прокомментировал Руслан Шаипов.