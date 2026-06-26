Сотрудников научного центра поздравили с Днем медработника в Серпухове

Глава Серпухова Алексей Шимко 26 июня поздравил сотрудников «Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии» Роспотребнадзора с Днем медицинского работника. Это ведущий научный комплекс страны, стратегический актив, где изучают особо опасные инфекции, разрабатывают тест-системы и вакцины.

Во время пандемии на базе центра оперативно развернулась диагностическая лаборатория и проводились исследования препаратов для нейтрализации вируса. Под руководством академика Российской академии наук Ивана Дятлова в учреждении трудятся 516 человек, из них 145 научных сотрудников и три профессора.

В прошлом году центр подтвердил статус государственного научного центра Российской Федерации — это признание вклада в биобезопасность страны. Со стороны муниципалитета делается все возможное, чтобы поддерживать ученых: создавать условия для работы и привлечения в округ новых талантливых кадров.

Алексей Шимко отметил наградами муниципалитета сотрудников центра, пожелал им крепкого здоровья, новых прорывных разработок и успехов в деле защиты здоровья людей.