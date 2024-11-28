Лучших сотрудников налоговой службы наградили в Одинцове

Руководитель муниципалитета подчеркнул, что налоговая служба — одно из самых прогрессивных ведомств, которое упрощает налоговое администрирование. Андрей Иванов выразил благодарность сотрудникам и отметил важность работы налоговиков для экономического развития региона и страны.

«Сегодня у нас есть возможность отметить лучших из вас, людей, которые проявили за этот год особый профессионализм, инициативность и самоотдачу. Хочу от всей души поздравить и поблагодарить всех вас за вклад в развитие Одинцовского округа», — рассказал Андрей Иванов.

Глава округа также отметил сплоченность коллектива из 240 человек и выразил благодарность за профессионализм и инициативу. Главным подарком для налоговиков стали документы на новую снегоуборочную технику для поддержания чистоты в зимний период.

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