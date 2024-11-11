Сотрудников МВД в Подольске наградили к профессиональному празднику

Торжественное мероприятие состоялось в Подольске в честь Дня сотрудника органов внутренних дел. Награды лучшим полицейским вручили руководитель муниципалитета Григорий Артамонов и глава окружного совета депутатов Алексей Никулин.

Двадцать сотрудников МВД получили от Григория Артамонова почетные грамоты, благодарности и медали «За безупречную службу». Заместителя начальника городского управления полиции Максима Вялова, начальника ОЭБиПК Павла Хасанова и замначальника отдела следственного управления Ольгу Архирееву наградили медалями совета депутатов «За плодотворный труд».

Глава городского округа поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за преданность своему делу и профессионализм. «Мужество и самоотверженность, с которым они и их коллеги несут свою службу, вызывает гордость и восхищение», — сказал Григорий Артамонов. Алексей Никулин пожелал полицейским спокойных дежурств, мира и новых достижений.

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