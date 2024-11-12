Сотрудников МВД наградили к профессиональному празднику во Фрязине

День сотрудников органов внутренних дел отметили во Фрязине. Выдающихся представителей профессии наградили на торжественной церемонии.

Поздравил полицейских глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев. В мероприятии поучаствовали сотрудники полиции и патрульно-постовой службы из округов Фрязинский, Щелковский и Лосино-Петровский.

«Работа в органах внутренних дел — это не просто профессия, а призвание, требующее выдающегося мужества, самоотверженности и высокой степени ответственности. Полиция играет важную роль в обеспечении безопасности и правопорядка в обществе», — сказал Дмитрий Воробьев.

Награды в этот праздничный день вручили заслуженным работникам отдела полиции и ветеранам управления. Их отметили за преданность делу и трудовые достижения.

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