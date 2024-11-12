Сотрудников МВД наградили к профессиональному празднику в Волоколамске

День сотрудника органов внутренних дел отметили в Волоколамске. На празднике наградили выдающихся представителей профессии.

Для виновников торжества организовали концерт. На нем наградили отличившихся сотрудников и ветеранов.

Почетные грамоты начальник ОМВД России по Волоколамскому округу Александр Аксенов вручил и победителям детского конкурса рисунков «Мои родители работают в полиции».

«Специфика вашего труда в известной мере исключительная. Непростая работа требует особой стойкости характера, принципиальности, мужества. И потому в органах внутренних дел служат и работают люди с крепким волевым стержнем, проверенные временем на профессионализм и преданность своему делу. Гордимся вами, наши защитники, и благодарим за службу!» — отметила глава Волоколамского округа Наталья Козлова.

Творческие номера также подготовили местные вокалисты и танцоры.

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