Сотрудников МВД наградили к профессиональному празднику в Серпухове

Поздравили полицейских глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко, депутат Государственной думы Александр Коган, городской прокурор Виталий Хрипунов и председатель Совета депутатов Михаил Шульга.

Благодарственные письма, грамоты от Государственной и Московской областной думы, а также Совета депутатов получили начальник МУ МВД России «Серпуховское» Александр Самохин и отличившиеся сотрудники.

«Сотрудники серпуховской полиции — настоящие герои. Днем и ночью, без выходных и праздников они стоят на страже правопорядка, спокойствия и безопасности наших граждан. Особые слова благодарности — ветеранам службы, которые посвятили свою жизнь этой нелегкой профессии. И даже сейчас, несмотря на заслуженный отдых, продолжают передавать свой опыт молодому поколению», — сказал Сергей Никитенко.

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