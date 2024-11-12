Сотрудников МВД наградили к профессиональному празднику в Пушкино
Личный состав УМВД России наградили в Пушкинском округе. Полицейским вручили грамоты, благодарственные письма и сертификаты на жилье.
Поздравил сотрудников МВД с праздником глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов. Мероприятие прошло в актовом зале УМВД.
Полицейских наградили за добросовестный труд, высокие показатели в работе и профессионализм. Им вручили три сертификата на получение квартир из специализированного жилищного фонда, ценные подарки и благодарственные письма.
Всего в управлении МВД Пушкинского округа работают около 700 сотрудников.
«На нашей территории служат настоящие профессионалы, патриоты своей Родины. Спасибо за труд! Желаю служащим всего самого доброго. Пусть компетентность, оперативность, стойкость и впредь будет служить гарантом социальной стабильности», — сказал Максим Красноцветов.
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