Сотрудников МВД наградили к профессиональному празднику в Балашихе

Поздравили полицейских председатель Общественного совета при МУ МВД России «Балашихинское» Сергей Яковлев и начальник межмуниципального управления МВД России «Балашихинское», полковник полиции Михаил Москаленко.

«Ветеранам, отдавшим много лет профессии, желаю здоровья. А мы будем нести службу достойно, чтобы нами гордилась Балашиха и Россия. Мы не подведем и все сделаем, чтобы жителям было безопасно, комфортно и уютно», — сказал Михаил Москаленко.

Сотрудников наградили медалью и нагрудным знаком МВД России, почетными грамотами и благодарностями от начальника главного управления МВД России по Московской области Виктора Паукова и начальника муниципального управления МВД России «Балашихинское» Михаила Москаленко, от Мособлдумы и главы Балашихи Сергея Юрова.

Участники почтили минутой молчания память полицейских, погибших при исполнении служебного долга.

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