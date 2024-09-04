Сотрудников «Мособлгаза» в Одинцове наградили к профессиональному празднику

Праздник для сотрудников акционерного общества «Мособлгаз» прошел в Одинцовском волейбольном центре. Его организовали в День работников нефтяной и газовой промышленности и приурочили к Году семьи.

В праздничный день на торжественной церемонии вручили ведомственные награды заслуженным работникам «Мособлгаза». Отметили и достижения семей сотрудников предприятия. Их наградили за активность, творческие успехи, многодетность и верность профессии.

Принял участие в торжестве и поздравил семьи газовиков глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

«Я регулярно бываю на торжественных пусках газа в наших селах, деревнях, небольших поселках. Видеть радость людей, которые впервые за десятилетия могут воспользоваться полноценной газовой плитой и больше не переплачивать за отопление — это действительно бесценно. Я хочу выразить всем вам глубокую благодарность за вклад в развитие отрасли и всей страны», — отметил он.

К празднику на территории волейбольного центра организовали игровые и творческие зоны, где проходили соревнования, мастер-классы, выставки и лекции.

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