Сотрудников МинЖКХ Подмосковья наградили в честь профессионального праздника

Министр ЖКХ региона Кирилл Григорьев вручил награды сотрудникам центрального аппарата и подведомственных организаций. Он отметил их профессионализм и вклад в развитие отрасли. Поводом послужил профессиональный праздник работников сферы, его отмечают в России 16 марта.

Двое специалистов получили благодарственные письма губернатора за добросовестный труд и высокий профессионализм. Одиннадцать сотрудников отметили ведомственными наградами.

Министр МКХ Подмосковья отметил ценность каждого работника и мастера.

«Ваш каждодневный труд дает возможность миллионам жителей Подмосковья строить планы, реализовывать мечты, уделять время своим близким и любимому делу», — сказал Григорьев.

Кроме того, он пожелал всем трудящимся сферы ЖКХ новых профессиональных достижений и достойной оценки их работы.

В этом году ЖКХ Подмосковья отмечает 45 лет с момента учреждения праздника.

Первое упоминание о нем относят к 1966 году, однако отрасль существует гораздо дольше. В 1649 году она была обозначена в наказе «О градском благочинии» царя Алексея Михайловича.