Сотрудников МФЦ в Котельниках наградили к профессиональному празднику

Первый офис открыли в Котельниках в 2015 году. Сейчас в городе работают три отделения — на Новой улице в доме № 4, в микрорайоне Ковровом в доме № 25 и микрорайоне Силикат в доме № 30. Всего в округе функционируют 14 универсальных окон и семь мест доступа к электронным государственным и муниципальным услугам.

В штате трудоустроены 66 специалистов. Михаил Соболев вручил сотрудникам благодарственные письма и почетные грамоты, отметив их профессиональные достижения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве 147 пространств Подмосковья в 2025 году. В программу вошли 29 парков и лесопарков, 14 пешеходных зон и площадей, 13 набережных, 20 скверов и другие локации в регионе.