Сотрудников МФЦ в Дмитрове поздравили к профессиональному празднику

В Дмитрове отметили День сотрудника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг. Профессиональный праздник коснулся 114 специалистов головного офиса и шести отделений МФЦ.

Ежедневно в МФЦ обращаются около 1000 горожан. В 2025 году Центр принял 104 тысячи посетителей, а общее количество услуг достигло 319 тысяч.

Особое внимание уделяют участникам СВО и их семьям. Специалисты в приоритетном порядке помогают им оформить справки о статусе бойца и другие положенные льготы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что благодаря работе удается реализовать стратегию президента по созданию самых удобных центров общения с властью. Он добавил, сегодняшняя задача — внедрить цифровые решения.

«Спасибо вам, дорогие специалисты, за то, что делаете государственные услуги доступными и понятными для каждого. Пусть ваши рабочие дни будут легкими, настроение — солнечным, а очереди — короткими!» — поздравил коллектив врип главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.

Руководитель МФЦ «Дмитровский» Екатерина Ягодкина накрыла для посетителей стол с чаем, пирогами, блинами и музыкой. Талант создать по-настоящему домашнюю атмосферу стал приятным дополнением к рабочему дню.

Отметим, специалисты МФЦ всегда готовы прийти на помощь, проконсультировать и поддержать. Помимо широкого спектра государственных и муниципальных услуг, в центрах можно обратиться по вопросам работы управляющих компаний, получить услуги регионального оператора, оформить самозапрет на потребительские кредиты или проконсультироваться онлайн через теле-МФЦ.