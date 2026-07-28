Сотрудников МФЦ поздравили с профессиональным праздником в Балашихе

Первый заместитель главы городского округа Балашиха Сергей Лукичев наградил сотрудников Многофункционального центра почетными грамотами и благодарственными письмами.

«Работа сотрудников — это не просто оказание услуг, это ежедневная поддержка людей в важных жизненных ситуациях. Особенно ценно, что первый МФЦ в Подмосковье появился именно в Балашихе — и сегодня его команда продолжает эту важную миссию. Более 300 специалистов ежедневно делает так, чтобы люди получали помощь быстро и удобно», — сказал Сергей Лукичев.

Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг начал свою работу в Балашихе в 2009 году и стал первым в Московской области. Сейчас в центре работает 341 человек.

Сеть МФЦ Балашихи — это 110 окон доступа к получению государственных и муниципальных услуг, расположенных в двух офисах и девяти подразделениях. Специалисты центра предоставляют более 400 услуг: из них 113 федеральных, 213 региональных и 75 муниципальных.