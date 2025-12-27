Сотрудников МЧС в Можайске наградили ко Дню спасателя

В пожарной части № 61 Можайского муниципального округа состоялось праздничное мероприятие. В торжественной обстановке в честь 35-летия со дня образования МЧС России и ко Дню спасателя сотрудникам вручили благодарственные письма и почетные грамоты.

Заместитель главы администрации Можайского муниципального округа Мария Азаренкова, начальник оперативного управления ГУ МЧС России по Московской области полковник Евгений Бадерин, начальник ФГКУ «19-й Отряд ФПС по Московской области» в Можайске Михаил Кожин, депутат муниципального Совета депутатов Василий Овчинников и исполняющая обязанности директора Можайского техникума Алла Триполитова посетили мероприятие.

По словам Василия Овчинникова, Можайский округ всегда славился своими героями.

«И подрастающее поколение делает все, чтобы эти подвиги не были забыты», — подчеркнул народный избранник.

Почетные гости вручили сотрудникам пожарной части № 61 благодарственные письма и почетные грамоты.

«От всей души поздравляем всех сотрудников и ветеранов МЧС России с 35-летием ведомства и наступающим профессиональным праздником! Желаем крепкого здоровья, благополучия, спокойных дежурств и мирного неба над головой», — сказала Мария Азаренкова.