Сотрудников МЧС в Чехове наградили ко Дню спасателя

Награды от главы округа Михаила Собакина, депутатов Совета и представителей областных ведомств вручили на сцене Дома культуры. Всех присутствующих поздравил заместитель главы Чехова Павел Сибарсов.

«Не щадя себя, не боясь огня пламени, вы готовы прийти на помощь простым гражданам, которые оказались в беде. Это дорого стоит. В преддверие новогодних праздников вам, как и нам, предстоит огромная работа. Все будут отдыхать, а мы с вами будем на службе», — поздравил Павел Сибарсов.

Награды вручили тем, кто добросовестно трудился и проявил героизм во время происшествий, в первых рядах ликвидировал аварии, разбирал завалы, тушил пожары и спасал людей.

«Быть спасателем — это полностью отдавать себя своей профессии, 24 часа находиться на связи, постоянно быть на работе. Приходится выходить в резерв и в дежурные смены», — отметил заместитель начальника территориального управления № 14 «Мособлпожспас» Дмитрий Чебочкин.

Праздничное мероприятие завершилось концертом. Со сцены звучали песни о героях наших дней.