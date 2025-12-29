Сотрудников МЧС России поздравили с праздником в Одинцове

Исполнилось 35 лет со дня образования МЧС России — корпус спасателей ведет свою историю с 1990 года. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов поздравил специалистов с юбилейным годом.

Лучшие в своем деле были отмечены наградами — суммарно более 80 работников служб.

«Работа спасателя — это ежедневная готовность действовать точно и собранно: тревожный звонок среди ночи, решение, которое нужно принять буквально за секунды, ответственность за чужую жизнь. И именно поэтому ваша служба вызывает особое уважение. Вы всегда рядом, там, где сложно и опасно, и где по-настоящему страшно. Рядом с людьми в самые тяжелые минуты жизни. Поэтому я сегодня от имени всех жителей Одинцовского округа хочу искренне поблагодарить вас за этот труд, выдержку, профессионализм, умение сохранять спокойствие там, где другим трудно даже собраться с силами. Мы знаем, что на вас можно положиться. Желаю вам крепкого здоровья, профессиональной уверенности, надежных товарищей, понимания и благополучия в семьях», — отметил глава Одинцовского округа.

Добавим, что в МЧС России трудятся высококлассные специалисты, настоящие профессионалы своего дела, которые в сложных и опасных для жизни условиях помогают людям, пострадавшим в результате техногенных и природных катастроф. Пожарные, спасатели, водолазы выполняют задачи по тушению пожаров, ликвидации чрезвычайных ситуаций, поиску и обезвреживанию боеприпасов времен Великой Отечественной войны, выезжают и оказывают помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, наводнениях и других бедствиях.