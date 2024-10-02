Сотрудников «Люберецкой теплосети» наградили к юбилею предприятия

Грамоты и благодарственные письма получили из рук главы городского округа Люберцы Владимира Волкова отличившиеся сотрудники предприятия.

«„Люберецкая теплосеть“ празднует 55-летие. Предприятие, основанное в 1969 году, прошло непростой путь развития, преодолело несколько кризисов, но смогло сохранить свой профессиональный коллектив и желание работать на благо жителей. Именно благодаря этим людям в дома люберчан приходят тепло и горячая вода, обеспечивается бесперебойная подача ресурсов», — прокомментировал Владимир Волков.

Глава муниципалитета также отметил, что в компании работают трудовые династии. Он поблагодарил их за преданность делу.

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