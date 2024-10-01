Сотрудников института инженерной физики наградили к юбилею Серпухова

В честь 685-го юбилея Серпухова в округе наградили работников одного из ведущих предприятий. Им вручили почетные грамоты и благодарственные письма.

Заместителя главного конструктора института инженерной физики Алексея Рязанцева наградили за плодотворный труд, высокий профессионализм в работе и активную жизненную позицию. Ему вручили знак отличия «Князь Серпуховский Владимир Храбрый».

Также почетными грамотами и благодарственными письмами удостоили других сотрудников предприятия оборонно-промышленного комплекса от имени главы городского округа Серпухов Сергея Никитенко.

«Ведущему предприятию наукограда — процветания, новых открытий и свершений на благо нашей страны», — прокомментировал Сергей Никитенко.

Отметим, что администрация округа тесно сотрудничает с институтом в рамках развития научного потенциала муниципалитета.

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