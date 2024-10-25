Сотрудников хлебозавода в Серпухове наградили к 95-летию предприятия

Девизом «Серпуховхлеба имени В. П. Фокина» стали слова «С добром и хлебом». Вот уже 95 лет жители региона доверяют качеству продукции предприятия. Ударники труда приняли поздравления от главы городского округа Сергея Никитенко.

«Вы нам дороги. Само предприятие дорого. Всегда обращаю внимание, когда в сетевые магазины приходишь что-нибудь купить. Там разнообразие продукции. Стоишь, смотришь, наблюдаешь… Что предпочитают наши жители? Конечно, местную продукцию», — рассказал Сергей Никитенко.

Глава муниципалитета передал руководству предприятия поздравительный адрес от губернатора Московской области Андрея Воробьева, лучшим сотрудникам вручил благодарственные письма, а управляющему директору завода Владимиру Коваленкову — знак отличия «Князь Серпуховский Владимир Храбрый».

«У нас задачи и цели всегда одни — развиваться, создавать рабочие места, привлекать молодежь, улучшать людям трудовые условия, чтобы стало лучше, чем где бы то ни было», — поделился Владимир Коваленков.

Своими товарами хлебозавод обеспечивает Московскую, Тульскую и Рязанскую области. Сухарная продукция поставляется в разные регионы страны: от Краснодарского края до Урала. Такой успех стал возможен в том числе благодаря самоотверженной работе ветеранов производства.

Опираясь почти на вековой опыт «Серпуховхлеб» продолжает развитие. Предприятие планирует модернизировать производство и расширить ассортимент.

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