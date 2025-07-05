Сотрудников Госавтоинспекции наградили в Подольске
В Подольске наградили сотрудников Госавтоинспекции — тех, кто ежедневно несет службу на дорогах округа. Лучшим вручили цветы, грамоты и благодарственные письма.
Сотрудников ГАИ приехал поздравить заместитель главы муниципалитета Игорь Семенов.
«От имени главы, от имени наших жителей хочу выразить вам признательность за вашу нелегкую работу, за ваш высокий профессионализм. Как сказал Александр Анатольевич, каждый год растет количество транспортных средств. Уже у нас не редкость, когда в семье по три-четыре машины, соответственно, растет объем вашей работы», — сказал он.
На мероприятии отметили отличившихся сотрудников. Среди них — Алексей Селезнев. В профессии он уже 26 лет.
«Когда ты начинаешь с малого и потом изучаешь новое — растешь», — сказал Алексей Селезнев.
В его семье есть продолжатель — старшая дочь. Еще одна представительница династии получила награду. Наталья Шуварикова работает в органах уже много лет.
«Я служу уже 20 лет. Изначально пришла в профессию, потому что здесь была целая династия семьи Шувариковых, и я тоже заинтересовалась и пошла вслед за мужем», — сказала Наталья Шуварикова.
Сейчас в округе работают свыше 50 инспекторов ДПС.
«Они у нас работают в дневную и в ночную смену. График у них 2/2. Еще у нас есть два мотобата, которые заступают в хорошую погоду каждый день и патрулируют улицы», — уточнила Наталья.
После торжественного мероприятия все сотрудники отправились нести службу на благо городского округа.