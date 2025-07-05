Сотрудников Госавтоинспекции наградили в Подольске

В Подольске наградили сотрудников Госавтоинспекции — тех, кто ежедневно несет службу на дорогах округа. Лучшим вручили цветы, грамоты и благодарственные письма.

Сотрудников ГАИ приехал поздравить заместитель главы муниципалитета Игорь Семенов.

«От имени главы, от имени наших жителей хочу выразить вам признательность за вашу нелегкую работу, за ваш высокий профессионализм. Как сказал Александр Анатольевич, каждый год растет количество транспортных средств. Уже у нас не редкость, когда в семье по три-четыре машины, соответственно, растет объем вашей работы», — сказал он.

На мероприятии отметили отличившихся сотрудников. Среди них — Алексей Селезнев. В профессии он уже 26 лет.

«Когда ты начинаешь с малого и потом изучаешь новое — растешь», — сказал Алексей Селезнев.