Сотрудников Биокомбината наградили ко Дню биотехнолога в Лосино-Петровском

Сразу два праздника — День биотехнолога и День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности — отметили работники Биокомбината в Лосино-Петровском. Профессионалам вручили награды.

«Самое главное, это то, что предприятие, наше флагманское предприятие городского округа обеспечивает продовольственную безопасность нашей страны. И в условиях санкций наших недружественных партнеров — это очень важно!» — сказал глава городского округа Лосино-Петровский Сергей Джеглав.

Церемонию награждения также приурочили к 100-летию предприятия. Выдающихся работников отметили государственными наградами, грамотами и благодарственными письмами.

На Биокомбинате изготавливают вакцины против ящура, бруцеллеза и бешенства сельскохозяйственных и домашних животных. На предприятии трудятся более 600 высококвалифицированных специалистов.

Здесь работают биохимики, ветеринарные врачи, технологи, инженеры, лаборанты, аппаратчики, экономисты и специалисты иных профилей. В том числе профессора, доктора наук и кандидаты наук.

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