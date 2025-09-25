Сотрудников авиационного предприятия поздравили с Днем машиностроителя в Балашихе

Заместитель главы городского округа Балашиха Ирина Шведова поздравила коллектив авиакорпорации «Рубин» с профессиональным праздником — Днем машиностроителя. Торжественное мероприятие собрало руководителей и представителей городской администрации, а также партнеров предприятия.

В числе участников были председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов, управляющий Восточным отделением Сбербанка Олег Осипов и директор корпорации Игорь Ряпин.

«За долгие годы деятельность коллектива „Рубина“ стала примером преданности делу и упорства в труде. Благодаря вашему профессионализму, опыту и энергии корпорация занимает лидирующие позиции среди предприятий отрасли и уверенно смотрит в будущее», — отметила Ирина Шведова.

Лучших сотрудников предприятия отметили грамотами, благодарственными письмами, знаком городского округа Балашиха «За труды», а также почетными званиями «Кадровый работник авиационной корпорации „Рубин“».

«Предприятие вносит значительный вклад в развитие Балашихи. О „Рубине“ знают не только в нашем округе, но и далеко за его пределами. Это заслуга всего коллектива, который неустанно трудится на благо города», — подчеркнул председатель Совета депутатов Геннадий Попов.

Авиакорпорацию «Рубин» основали в 1946 году как 279-й опытный завод Министерства авиационной промышленности СССР. За годы работы специалисты предприятия разработали более 1,5 тысяч изделий и систем авиационного назначения, соответствующих лучшим мировым стандартам. Сегодня компания активно участвует в реализации программы импортозамещения, является исполнителем государственного оборонного заказа и участником программы развития гражданской авиации.

«Сегодня мы чествуем наших машиностроителей, благодаря труду которых создается и выпускается надежная продукция для отечественной авиации и промышленности. Выражаю признательность всем, кто трудится в области разработки, производства и испытания авиационной техники», — обратился к сотрудникам корпорации директор «Рубина» Игорь Ряпин.

День машиностроителя традиционно отмечают в России в последнее воскресенье сентября.